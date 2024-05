Voller Fernweh spaziert man also umher, die wenig florentinisch-romantische Brienner Straße entlang und findet: die Bar Alvino. Erster Eindruck: Das sieht für die Lage erstaunlich gemütlich aus. Die kleinen Zweier- und Dreier-Holztische stehen in gesprächsfreundlichem Abstand am Rand, auf der anderen Seite eine große Bartheke, dahinter ist alles aufgereiht, was das Aperitivo-Herz begehrt: Aperol, Campari, Wermut - und natürlich: Wein. Der Barkeeper spricht mit einer Frau italienisch. Ja, das hat etwas unaufgeregt Schickes: nicht Münchner Abend-, sondern italienisches Sommerkleid. Ist das hier wirklich eine kleine römische Enklave mitten in München?

Bevor sich die Trinkenden zu sehr der deutschen Tristesse entledigen, erinnert ein raumgreifendes Wandgemälde über der Bar an die ärgerliche, weil nördliche Alpenlage. Ein Bergidyll ist zu sehen: ein Bächlein da, ein mit Schnee bezuckerter Gipfel hier, dazwischen kleine Trachtenmenschen und Bergkühe unter blauem Himmel. Ach, ist das ein herrlich kitschiges Wimmelbild. Wann fährt eigentlich der nächste Nachtzug vom Hauptbahnhof nach Italien? Südtirol würde ja auch schon reichen.

Erster Blick auf die Getränkekarte: Aperol Spritz für 7,80 Euro. Ein fairer Preis für München, ein horrender Preis in Italien - da ist sie wieder, diese verdammungswürdige nördliche Alpenlage. Ansonsten wird es hier allen schmecken, die ihren Aperitif lieber italienisch-bitter als eingedeutscht-süß trinken. Empfehlung des Hauses ist ein Negroni Sbagliato (11,90 Euro), dem man sich nur allzu gerne ausliefert. Dazu gibt es eine kleine Schüssel Chips. Eigentlich wollte der Inkognito-Bartester aus gesundheitlich-nüchternen Gedanken anschließend auf eine Stichprobe aus der umfangreichen Weinkarte verzichten. Aber da stand schon ein Glas roter Naturwein vor ihm - ebenso dezent und freundlich auf den Tisch geschenkt wie der gesamte Service an diesem Abend.

Detailansicht öffnen In der Brienner Straße serviert der Chef den Gästen einen Aperol Spritz in der Sonne. (Foto: Robert Haas)

Weil zum Aperitif in Italien das nachträgliche Essen gehört wie in München das Weißbier zur Weißwurst, bietet die Bar Alvino natürlich auch eine kleine Auswahl an Essen an. Vor allem Pinse, die sich zwar eher den hiesigen, denn den römischen Preisen anschmiegen - zwischen 11,50 Euro (Pinsa Napoli mit Sardellen und Kapern) und 16,50 Euro (Pinsa Bresaola mit Parmesan, Rucola und Bresaola). Dafür aber knackt der Teig und der Bufala-Mozarella zerläuft - was will man mehr? Vielleicht, dass es mehr solcher italienischen Bars in München gäbe, um die Stadt tatsächlich mit ihrem eigenen Selbstverständnis zu versöhnen.

Bar Alvino , Brienner Straße 10, 80333 München, geöffnet Montag bis Samstag von 10 bis 1 Uhr, Sonntag geschlossen.