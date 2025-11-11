Hunderte Parkplätze sollen wegfallen, Fußgänger mehr Raum bekommen: Seit sechs Jahren plant die Rathauskoalition den Umbau der Innenstadt. Warum der Beschluss plötzlich auf der Kippe steht – und was Anwohner stattdessen fordern.

Die umfassenden Pläne für eine verkehrsberuhigte Altstadt stehen auf der Kippe – nach gut sechs Jahren Planung, Bürgerbeteiligung und Kompromisssuche. Ursprünglich sollte der Stadtrat an diesem Mittwoch den Grundsatzbeschluss fassen, doch dazu wird es wohl nicht kommen. Der Tagesordnungspunkt soll im Mobilitätsausschuss erst mal in den Dezember vertagt werden. Die grün-rote Koalition muss das Konzept dann beschließen, sonst könnte es im Wahlkampf untergehen. Und was nach der Kommunalwahl am 8. März 2026 passieren würde, ist höchst ungewiss.