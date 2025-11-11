Zum Hauptinhalt springen

Streit mit Anwohnern und im RathausAutos raus aus der Altstadt: Scheitern Grüne und SPD mit ihrem großen Verkehrsprojekt?

Lesezeit: 4 Min.

Viel los: Vor dem Alten Rathaus geht es oft eng zu.
Viel los: Vor dem Alten Rathaus geht es oft eng zu. (Foto: Robert Haas)

Hunderte Parkplätze sollen wegfallen, Fußgänger mehr Raum bekommen: Seit sechs Jahren plant die Rathauskoalition den Umbau der Innenstadt. Warum der Beschluss plötzlich auf der Kippe steht – und was Anwohner stattdessen fordern.

Von Heiner Effern und Andreas Schubert

Die umfassenden Pläne für eine verkehrsberuhigte Altstadt stehen auf der Kippe – nach gut sechs Jahren Planung, Bürgerbeteiligung und Kompromisssuche. Ursprünglich sollte der Stadtrat an diesem Mittwoch den Grundsatzbeschluss fassen, doch dazu wird es wohl nicht kommen. Der Tagesordnungspunkt soll im Mobilitätsausschuss erst mal in den Dezember vertagt werden. Die grün-rote Koalition muss das Konzept dann beschließen, sonst könnte es im Wahlkampf untergehen. Und was nach der Kommunalwahl am 8. März 2026 passieren würde, ist höchst ungewiss.

