Wie kann jeder und jede die Demokratie mitgestalten? Und was passiert im Rathaus und im bayerischen Landtag? Antworten zu diesen Fragen erhalten Besucher beim partizipativen Rundgang "Demokratie heute - Wir regieren uns selbst, oder?" am Sonntag, 22. August. Der Startpunkt ist um 14 Uhr vor dem Spielzeugmuseum am Marienplatz 15. Von dort aus werden die Teilnehmer in die Münchner Demokratie-Geschichte eingeführt. Im Neuen Rathaus können sie selbst eine Oberbürgermeister-Wahl nachstellen. Ende der Tour wird am Kultusministerium, Salvatorstraße 2, sein, wo die Teilnehmer ein Demo-Kit erhalten. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt elf Euro. Tickets für den Rundgang können am Treffpunkt oder online unter www.stattreisen-muenchen.de erworben werden.