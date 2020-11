Mit einem aufwendigen Trick hat ein Dieb mehrere Uhren in der Münchner Altstadt gestohlen. Der Mann besuchte am Donnerstagmittag mehrere Uhrengeschäfte und konnte jedes Mal die Verkäufer so ablenken, dass er zunächst unbemerkt die Originaluhren mit billigen Plagiaten austauschen konnte. Anschließend verließ er die Uhrenläden, ohne etwas zu kaufen. Erst später bemerkten die Bestohlenen, dass die zurückgelassenen Uhren Fälschungen waren, und alarmierten die Polizei. Der Mann fühlte sich anscheinend so sicher, dass er von den Verkäufern am nächsten Tag erneut in der Nähe der Uhrengeschäfte gesehen wurde. Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf am Marienplatz fest. Der 29-Jährige trug bei seiner Verhaftung noch eine der gestohlenen Uhren am Arm. In seinem Hotelzimmer fand die Polizei weitere Uhren. Gegen den Mann erging Haftbefehl.