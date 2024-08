Schon wieder haben brutale Uhrenräuber mitten in der Münchner Innenstadt zugeschlagen und sind danach mit einem Motorrad geflohen. Obwohl der Münchner Polizei immer wieder Fahndungserfolge gegen die offenbar gut organisierten „Scippatori“ meist süditalienischer Herkunft gelingen, will die Serie der Überfälle nicht abreißen. Am Dienstagabend gab es sogar zwei Opfer bei einer Attacke.