Das Café für die Seele ist ein Treffpunkt für Menschen, die Abschied nehmen mussten von einem lieben Menschen oder aus einem anderen Grund eine Lücke in ihrem Leben auszuhalten haben. Am Montag, 3. August, ist das Café von 15 bis 17 Uhr geöffnet, mit Kaffeehausmusik und einer Lesung. Weitere Treffen finden jeden ersten Montag im Monat zur selben Uhrzeit im Evangelischen Forum an der Herzog-Wilhelm-Straße 24 statt. Eine Anmeldung unter Telefon 55 25 80-0 oder per Mail an service@ebw-muenchen.de ist erforderlich.