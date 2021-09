Die moderne Seite des Millionendorfes München zeigt der Münchner Gästeführerverein bei seiner Tour an diesem Dienstag, 7. September. Von 16 Uhr an erklärt Ulrike Franz zeitgenössische Architektur, innovatives Design und Kunst im öffentlichen Raum. Startpunkt ist der Fischbrunnen am Marienplatz. Anmeldung ist per E-Mail an g.lefranc@mgv-muenchen.de oder telefonisch unter der Nummer 17 07 72 möglich.