6. Mai 2019, 18:48 Uhr Altstadt Täter stehlen Schmuck für Zehntausende Euro

Ringe und Ohrstecker im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Samstag in einem Juweliergeschäft in der Kreuzstraße. Die Täter verschafften sich Zugang zum Innenhof des Eckhauses, hebelten dann ein Oberlicht über einer Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Samstag. Die Polizei hofft, dass die Täter in dem auch nachts belebten Viertel zwischen Sendlinger-, Sonnen- und Josephspitalstraße jemandem aufgefallen sind.