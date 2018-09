13. September 2018, 22:17 Uhr Altstadt Streifzug durchs Zentrum

Grün- und Freiräume sind auch in der Innenstadt wichtig, sagt das Planungsreferat und lädt für Freitag, 14. September, zu einem Streifzug im Zentrum ein, bei dem die urbanen Freiräume wie Plätze, Passagen und Höfe im Vordergrund stehen. Die Tour beginnt am Max-Joseph-Platz und endet auf dem Dach des Gebäudes "The Seven". Der Spaziergang startet um 16 Uhr und dauert etwa zweieinhalb Stunden, die Teilnahme ist gratis. Anmeldung und Bekanntgabe des Treffpunkts unter Telefon 23 32 29 42 oder per E-Mail an plantreff@muenchen.de.