31. Mai 2019, 21:54 Uhr Altstadt Sisis Traumschlösser

In seinem Buch "Sisis Wohnwelten - Traumschlösser, Seelenorte und Fluchtburgen der Kaiserin von Österreich" taucht Alfons Schweiggert in die Wohn- und Lebensorte der Kaiserin ein. Von Palais und Villen in Österreich bis zu ihren Fluchtburgen am Meer - der Autor zeigt, wo die Monarchin zuhause war. Am Mittwoch, 5. Juni, stellt er das Werk im Alten Rathaussaal am Marienplatz vor. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro.