31. Mai 2019, 21:54 Uhr Altstadt Senioren im Straßenverkehr

Vor allem ältere Menschen sind auf ein funktionierendes, flächendeckendes und benutzerfreundliches Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen. Wie in der Verkehrspolitik besonders auf Senioren Rücksicht genommen werden kann, spricht Reinhard Bauer, Vorsitzender des Seniorenbeirats, bei der Veranstaltung "Verkehrswende in München" am Montag, 3. Juni, an. Der Vortrag beginnt um 10 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus am Marienplatz. Der Eingang ist beim Pförtner gegenüber vom Fischbrunnen.