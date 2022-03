Altstadt-Lehel:Wer zahlt für Warnschilder?

Displays, die Autofahrern ihre Geschwindigkeit anzeigen, könnten zwar auch im Stadtzentrum zu gemäßigtem Tempo anhalten, allerdings zeigt sich der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel nicht allzu begeistert von der Aussicht, die Geräte auf eigene Kosten zu betreiben. Ein städtisches Programm sieht vor, im Stadtgebiet 50 dieser Displays aufzustellen, also zwei pro Stadtbezirk. Im nach Einwohnerzahl kleinsten Bezirk verfügt der BA 1 über ein entsprechend schmales Budget, das er schon beim Hauptzweck, der lokalen Kulturförderung, entsprechend streng verwaltet. Die Betriebskosten belaufen sich auf 250 Euro pro Gerät und Jahr, eine Versetzung des Geräts kostet jeweils 1000 Euro. Aus BA-Sicht können die Geräte nur an wechselnden Standorten erzieherische Wirkung entfalten, da sich Autofahrer ansonsten schnell an sie gewöhnen würden. Der BA fragt also vor einer weiteren Entscheidung erst einmal bei der Stadt an, ob Betrieb und Wartung nicht doch zentral finanziert werden könnten. Falls Geräte aufgestellt würden - mit oder ohne die finanzielle Unterstützung -, kämen als Standorte die Oettingen- und Widenmayerstraße infrage, also die Hauptachsen durchs nördliche Lehel.