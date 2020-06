Ärgerlich, wenn Abfälle in Grünanlagen landen. Aber reguläre Mülleimer quellen seit der Corona-Krise anscheinend auch öfter über. Kaffee-to-go-Becher, viel Verpackungsmaterial, aber auch Essensreste liegen dann im weiten Umkreis verstreut herum. Der Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel regt nun in einem Schreiben an das zuständige Referat und an den Abfallwirtschaftsbetrieb München an, die Behälter öfter zu leeren - und den Leer-Rythmus auch bei den Containern zu intensivieren.