31. August 2018, 22:16 Uhr Altstadt Diskussion mit Norbert Lammert

Die Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft und Begriffe wie Heimat, Zugehörigkeit und Identität beschäftigen Norbert Lammert, den ehemaligen Bundestagspräsidenten, bei einem Gesprächsabend in der Bayerischen Akademie. Gemeinsam mit Ursula Heller, Moderatorin im BR-Fernsehen und auf Bayern 2, geht er der Frage nach, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält und ob Sprache, Verfassung und Grundrechte als gemeinsame Basis ausreichen. "Ohne Gemeinsamkeit erträgt eine Gesellschaft keine Vielfalt", meint Norbert Lammert. Er wird darüber sprechen, wie es zu schaffen ist, Gemeinsamkeiten zu sehen und immer wieder zu erarbeiten. Der Gesprächsabend findet am Donnerstag, 6. September, von 20 Uhr an in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Straße 11, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.