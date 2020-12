Wintergrillen auf dem Balkon: Für einen 51-jährigen Münchner aus der Frauenstraße in der Altstadt war das keine gute Idee. Beim Versuch, seinen Gasgrill auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Betrieb zu nehmen, kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einer Verpuffung durch die verwendete Gaskartusche. Der Griller wurde durch den Brand an den Händen und im Gesicht schwer verletzt, er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Sachschaden entstand nicht.