Vor so manchen überfüllten Altglascontainern in München fragt man sich, ob hier nicht Aktionskünstler am Werk waren. Sollen die zu Hunderten vor dem Behälter aufgereihten Flaschen Kritik an der Konsumgesellschaft sein? Sollen sie zu mehr Enthaltsamkeit mahnen? Ist das Kunst, oder kann das weg?