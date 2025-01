Von Philipp Crone

Bis zum kritischen Moment an diesem Tag sind es noch 57 Minuten, als Lirim Mehaj seine Fernbedienung startet. Der 26-Jährige steht am Montagvormittag in der Akademiestraße zwischen sechs beigen Müllcontainern und hat vergessen, seine Ohrenschützer aufzusetzen. Auf Bauchnabelhöhe hängt ein pizzagroßes Bedienpult vor dem Mann mit der schwarzen Mütze, dessen Brille farblich genau zum schwarzen Vollbart passt. Gerade fährt an der Beifahrerseite des weißen Remondis-Lkw eine Metallstütze heraus, setzt neben den Containern auf dem Bürgersteig auf und hebt den 32-Tonner leicht an. Alles stabil, alles bereit, Mehaj kann seinen Kran in Gang setzen, mit dem er gleich zwei Kubikmeter Glasmüll über einen ziemlich neu funkelnden parkenden Mini schweben lassen wird. Mehaj verstummt, nur seine Atemwölkchen, die beiden Joysticks zwischen den Zeigefingern und Daumen seiner Hände und der Kranarm bewegen sich.