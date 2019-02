14. Februar 2019, 18:10 Uhr Altersarmut Ruhestand ohne Ruhe

Barbara Steinbach (Name geändert) steht am Fenster ihrer kleinen Wohnung. Das Zimmer ist Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer zugleich.

Mit 76 Jahren jobbt Barbara Steinbach noch immer - ihre Rente reicht nicht, um davon leben zu können. So geht es vielen Senioren in München, auch wenn sie lange gearbeitet haben. Um Hilfe wollen sie nicht bitten

Von Camilla Kohrs

Barbara Steinbach schaut auf ein Glas, in braunen, geschwungenen Buchstaben steht "Kokosöl" darauf. "Das wollte ich eigentlich mal ausprobieren", sagt die Rentnerin. In einem Buch hat sie gelesen, dass Kokosöl gut für den Darm sein soll. Sie zögert. Das Glas steht in einem Discounterregal, am Brett hängt ein Preisschild: 4,95 Euro. "Naja", sagt Steinbach, "ein bisschen Butterschmalz habe ich auch noch zu Hause."

Sorgsam hat sie das Kokosöl und andere Dinge zuvor auf einen kleinen Zettel geschrieben, der nun in ...