9. Juli 2019, 18:47 Uhr Alternativen zum ÖPNV Hohe Nachfrage

Mehr Münchner als sonst leihen sich Räder und E-Scooter aus. Auch Taxis sind schwer zu bekommen

Von Kassian Stroh , Paulina Schmidt

Werden Busse und Bahnen bestreikt, sind Leihräder, E-Scooter und Taxis gefragt wie selten sonst. Das ist meist so, und auch während des Streiks am Dienstag suchten die Münchner nach Alternativen zum öffentlichen Nahverkehr. Schon um neun Uhr morgens hätten sich so viele Leute ein Fahrrad bei der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG ausgeliehen wie sonst erst nachmittags, berichtet Sprecher Matthias Korte. 1700 Ausleihen habe das System registriert. Dieser Wert könnte sich steigern, wenn erneut gestreikt wird. "Für die Zukunft können wir uns vorstellen, bei einem Streik Leihräder kostenlos zur Verfügung zu stellen", sagt MVG-Chef Ingo Wortmann. Wie das zu bewerkstelligen sei, müsse man noch prüfen.

Doch ganz so werbeträchtig war der Streiktag nicht: Nutzer berichteten über Probleme mit der App MVG more, über die die Räder gebucht werden. Mal zeigte sie Räder-Standorte an, an denen es keine Räder gab, mal standen da Räder, waren aber nicht in der App verzeichnet - und nicht immer ließen sich gefundene entsperren. Korte räumte die Mängel ein: "Es gab vorübergehend Probleme mit der Serverkapazität." Ähnlich wie bei der App MVV-Fahrinfo. Auch da gingen immer wieder die Rechner in die Knie - sehr zum Verdruss der Kunden, die ihrem Ärger unter anderem im Internet Luft machten. Um den Unmut über den Streik und seine Folgen zu dämpfen, hatte die MVG vier Mitarbeiter in der Leitstelle sitzen, um zu informieren.

Auch die Anbieter der E-Scooter hatten sich vorbereitet. Der Verleihdienst Voi stockte seine Flotte auf. "Wir haben zusätzlich 150 Scooter rausgestellt", sagt Claus Unterkircher, Regionalleiter in Deutschland. Auch die letzten Tage testeten laut Unterkircher schon viele Menschen die Scooter. "Heute waren wir dann wirklich komplett ausgelastet", sagt er. Lime, ein weiterer Anbieter, positionierte die Roller besonders an Orten, an denen während des Berufsverkehrs viel los ist. Sprecher Lars Müller bestätigt, dass viele Münchner verstärkt auf E-Scooter umgestiegen seien und diese zum ersten Mal getestet hätten.

Auch die Taxifirmen spürten die Auswirkungen. Bereits am Montagabend konnte man beim Unternehmen Isarfunk kein Taxi mehr für Dienstagmorgen vorbestellen. "Wir können keine Reservierungen mehr annehmen", hieß es am Telefon. Bei der Taxizentrale kam man nicht mal mehr so weit - dort war dauerhaft besetzt.