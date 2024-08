Beim Alten Wirt in Grünwald strebt der Wirt Jakob Portenlänger in die Zukunft – auch die Qualität gibt ihm Recht.

Von Johanna N. Hummel

Es ist nicht so lang her, da wurde das Lexikon Brockhaus in Form von Büchern herausgebracht. Das hatte den Vorteil, dass es Regale eindrucksvoll füllte und man ohne Internet darin blättern konnte, mit interessanten Erkenntnissen. Im Brockhaus von 1957 beispielsweise hatte sich der Autor zum Stichwort Tradition allerlei einfallen lassen, das so manchem Familienbetrieb wie Honig runtergeht: Tradition ist „eine der entscheidenden Eigentümlichkeiten, die den Menschen zum Menschen machen. Er lebt von den Erfahrungen, Fähigkeiten, Kenntnissen, Einsichten seiner Vorfahren, die von Geschlecht zu Geschlecht weitgegeben und neu erprobt werden.“