Kino-Premiere in München:Bis Elyas M’Barek in die Eistonne hüpft

Von Philipp Crone

Der alte weiße Mann hat recht. Am rechtesten, könnte man sagen. Wobei das natürlich irgendwie nach rechts wie politisch rechts klingt oder klingen könnte, und das geht ja wiederum überhaupt nicht. Wenn man also formulieren will, dass Friedrich von Thun bei der Premiere von „Alter weißer Mann“ die The- und Problematik auf den Punkt bringt, dann hat das eine gewisse Ironie. Denn er ist der älteste weiße Mann von allen am Dienstag im Mathäserkino, wo diverse (im Sinne von zahlenmäßig verschiedene) Personen in den Gesprächen am roten Teppich versuchen, das Thema und den richtigen Umgang zu umreißen.