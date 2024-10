Interview von Philipp Crone

Regisseur Simon Verhoeven hat bei seinen Komödien einen leichten Hang zu schweren Themen entwickelt. Mit „Willkommen bei den Hartmanns“ erzählte er mit Witz und Ernst die Geschichte eines Geflüchteten in einer Münchner Familie, nun kommt Ende des Monats „Alter weißer Mann“ in die Kinos. Es geht darin um den gesellschaftlichen Druck, sich immer richtig und politisch korrekt auszudrücken und zu verhalten – und mittendrin Hauptdarsteller Jan Josef Liefers, der mit höchstem Einsatz alles richtig machen will inmitten einer sehr aufregungswilligen Welt, aber immer wieder fulminant scheitert.