Münchner AltstadtFeuerwehr seilt Verletzte vom Alten Peter ab

Höhenretter der Feuerwehr kamen am Alten Peter zum Einsatz, um eine 35-jährige Verletzte zu retten.
Höhenretter der Feuerwehr kamen am Alten Peter zum Einsatz, um eine 35-jährige Verletzte zu retten. (Foto: Berufsfeuerwehr München/dpa)

Die Frau war beim Abstieg von der Aussichtsplattform gestürzt. Über das enge Treppenhaus des Kirchturms konnte sie nicht nach unten gebracht werden.

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr haben am Sonntagnachmittag eine Frau von der Aussichtsplattform des Alten Peters gerettet. Die 35-Jährige war der Feuerwehr zufolge beim Abstieg gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 14.50 Uhr alarmiert. Notarzt und Rettungsdienst waren bereits bei der Verletzten. Es war jedoch nicht möglich, sie über die enge Treppe der Pfarrkirche mit mehr als 300 Stufen nach unten zu transportieren.

Die Verletzte wurde von der Aussichtsplattform des Kirchturms aus 56 Metern Höhe abgeseilt.
Die Verletzte wurde von der Aussichtsplattform des Kirchturms aus 56 Metern Höhe abgeseilt. (Foto: Feuerwehr München)

Die Höhenretter bauten daher eine Seilrutsche von der Plattform in 56 Metern Höhe. Damit konnte die Frau in einem Liegekorb, begleitet von einem Feuerwehrmann, nach unten gebracht werden. Danach brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Rettung und spendeten lauten Beifall, als die Verletzte sicher am Boden angelangt war.

