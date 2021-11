Von Sabine Leucht, München

Der Untertitel "Ein Ballett für fünf Ehemalige" ist ein Etikettenschwindel. Denn Brit Rodemund tanzt noch immer und Martin Clausen hat noch nie. Nur die Ex-Mitglieder des Bayerischen Staatsballetts Christine Bombosch und Marc Geifes arbeiten mittlerweile als Sozialarbeiterin respektive Physiotherapeut. Sie genießt es, im neuen Beruf sie selbst sein zu dürfen; er, dem alten gesund entkommen zu sein.

"Alter Hase" im Hoch X ist ein kleines Klassentreffen ehemaliger Eleven der Münchner Ballettakademie/Heinz-Bosl-Stiftung und eine Art Gala zum 38. Bühnenjubiläum des Berliner Performance-Tausendsassas Lajos Talamonti, der in seiner ersten Tanzproduktion nach den eigenen Wurzeln greift: Nach neun Jahren voller Drill und Schweiß, auch wenn Rodemund die Positionen der vier (Ex-)Tänzer an der Stange so sanft nachjustiert, als leite sie ein Pilates- oder Achtsamkeitsseminar.

Systemkritische Ambitionen hat der Abend nur am Rande. In einer nachgestellten Interviewszene entschuldigt sich ein ehemaliger Ballett-Lehrer für seine Empathielosigkeit. Aktuelle Debatten zu Machtmissbrauch oder Me-Too aber bleiben ausgespart. Es dominiert das Spielerische in dieser grundsympathischen Produktion, die den Charakter einer augenzwinkernden Selbstvergewisserung hat. In erster Linie für Talamonti selbst, der noch einmal als der begabte Bub, der er mal war, herumspringt und den Stolz auf seine (optisch noch immer) tollen Beine wie das leise Bedauern über seine unzuverlässigen Pirouetten Revue passieren lässt. Oft aber schaut er nur zu und schmunzelt leise. Etwa, wenn seine Ü-50-Gäste etwas redundante Spekulationen über sein Aufhören nach nur zwei Jahren an der Scapino Ballet Company Rotterdam anstellen: Salmonellen oder Somatik? Bakterien oder Druck? Performancekritisch witzig wird es, wenn Martin Clausen die bunte Hasentruppe in ein animalisch schnüffelndes Menschenknäuel verwandelt. Und verblüffend ist, wie viel Tanz noch in diesen beneidenswert fitten, klassisch ausgebildeten Körpern steckt. Und sie lassen ihn raus und heben zwischen "Schwanensee" und "Flashdance" ab - an diesem gar nicht bitteren Abend über Lebenswege und ihren Preis.