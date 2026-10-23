Seit 2021 hat man nichts mehr von ihr gehört. Warum die große Konzertorgel in der Gasteig-Philharmonie gerade jetzt ausgebaut wird und in einer Lagerhalle bei Köln verschwindet.

Jetzt ist sie vor lauter Gerüst nicht mehr zu sehen: Die Klais-Orgel in der Gasteig-Philharmonie wird wegen der Renovierung abgebaut.

In München residieren, Einheimische wissen das nur allzu gut, zwei Riesinnen. Die eine ist 176 Jahre alt und bei einem Gewicht von 87 Tonnen über 18 Meter groß, heißt Bavaria und wacht als Freiluftattraktion darüber, dass weder auf der Wiesn noch in der Staatskanzlei noch im restlichen Bayern Ungehöriges passiert.