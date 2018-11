11. November 2018, 18:38 Uhr Alte Kongresshalle Mit Hirn und Nase

Die Wissenschaftstage machen Forschung verständlich - leider zum letzten Mal

Von Heiner Effern

Wer hätte gedacht, dass es so malerisch aussehen kann, wenn man in einem Gehirn umher schwebt. Die vernetzten Zellen wirken zart und ästhetisch. Sie sind überall, egal in welche Richtung man den Kopf dreht. Mit einem kurzen Laserklick ist das jedoch vorbei, dann erscheint wieder ein Bildschirm und man kann sich mit erneutem Drücken das Gehirn als Ganzes ansehen, aufgeschnitten, von allen Seiten, mit all seinen wissenschaftlich benannten Einzelteilen. Während man staunend das Organ plastisch vor Augen hat, gibt man selbst ein weniger elegantes Bild ab. Mit der Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf und zwei joystickartigen Fernsteuerungen in den Händen dreht und verrenkt man sich seltsam auf dem Stuhl, während man ein Gehirn bereist.

Dieser Stuhl steht im ersten Stock der Alten Kongresshalle oberhalb der Theresienwiese. Nimmt man die VR-Brille ab, sitzt man dort wieder in der Realität, und zwar an einem Stand der 18. Münchner Wissenschaftstage, die noch bis Dienstag laufen (Programm unter www.muenchner-wissenschaftstage.de). Anna Sacher vom Helmholtz Zentrum München erklärt dort den Besuchern, wie künstliche Intelligenz die Medizin voranbringen kann. Das Computerprogramm zur Organbeschau ist dabei nur ein kleines praktisches Beispiel. Medizinstudenten können so Anatomie lernen, fertige Ärzte Operationen üben. Das Helmholtz Zentrum forscht eigentlich aber darüber, wie Scanner und Sensoren große digitale Datenmengen der Patienten erfassen und diese dann zur Diagnose oder Prävention genutzt werden können.

Das Prinzip, komplizierte Vorgänge durch praktische Beispiele verständlich zu machen, haben sich viele der gut 20 Infostände zu eigen gemacht. Die Technische Hochschule Nürnberg hat einen 3-D-Drucker aufgestellt. Dem können Besucher zuschauen, wie er mit feinen Bewegungen eine Plastikbüste des Namensgebers der Uni, Georg Simon Ohm, heranwachsen lässt. Immer die gleiche, in unterschiedlichen Größen oder Farben, mit immer der gleichen Präzision.

Bei all dem Hightech strahlt die Gummibärchen-Challenge eine wohltuende Schlichtheit aus. Sechs Aromen sind verfügbar. Augen zu und Nase zu, heißt es, während man ein Bärchen in die Hand gelegt bekommt und dann kostet. Die Geschmacksnerven streiken, erst als die Nase frei wird, sind Himbeere und Erdbeere zu erkennen. Wissenschaft mal stressfrei.

Ob einen die Freizeit voller Elektronik, der Einzug neuer Technologien und damit die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung entspannen oder belasten, darüber forscht das Max-Planck-Institut für Psychiatrie. In der Alten Kongresshalle stellen die Mitarbeiter einen elektronischen Fragebogen vor, mit dem man seinen Zustand selbst diagnostizieren kann. Und der auch gleich Tipps zum Stress-Abbau gibt.

Dafür könnte auch der Mint Campus Dachau im Erdgeschoss etwas beitragen. Dort arbeiten Lego-Bausätze mit künstlicher Intelligenz. Etwa die Zusammenleg-Maschine, die ein T-Shirt mit vier Klappbewegungen tadellos in Form bringt. Oder der Roboter, der den Zauberwürfel zuerst scannt und dann alle Seiten zurecht dreht. Wer neugierig auf solche Technik ist, sollte dieses Jahr noch kommen. Die Wissenschaftstage finden in dieser Form zum letzten Mal statt, da Großsponsoren offenbar auch mit dem schärfsten Mikroskop nicht mehr zu finden sind.