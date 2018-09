24. September 2018, 18:57 Uhr Als Zeuge Renitenter Rentner widersetzt sich Polizisten

Mit einem renitenten Senior bekam es die Polizei am Sonntag im Lehel zu tun. Dort war ein 73-jähriger Münchner in seiner Wohnung in der Widenmayerstraße so unglücklich gestürzt, dass er sich eine stark blutende Platzwunde zuzog und deshalb selbst den Rettungsdienst verständigte. Weil seine Schilderungen zu diesem Vorfall dort unklar erschienen, rief die Rettungsleitstelle die Polizei zu Hilfe. Während sich die Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten, trat dessen 79-jähriger Nachbar auf den Plan. Die Polizisten baten diesen als möglichen Zeugen um seine Personalien, doch der Mann verweigerte alle Angaben. Als ihn die Beamten deshalb durchsuchen wollten, kam es laut Polizeibericht "zu Widerstandshandlungen" gegen die Polizisten. Die brachten den alten Mann gefesselt zur Altstadtwache, wo er weiterhin alle Angaben verweigerte. Seine Personalien wurden schließlich auch so festgestellt, und er konnte wieder nach Hause - mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.