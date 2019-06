2. Juni 2019, 18:58 Uhr Als Musiker in mehreren Bands Sieben Tage, sechs Auftritte

Elisa von Wallis spielt Cello und Klavier in fünf unterschiedlichen Formationen. Ihr Wunsch ist es, mal mit einer Band auf Tour zu gehen - aber dann müsste sie die anderen vernachlässigen

Von Max Fluder

Wenn Elisa von Wallis entspannt, dann tut sie das mit einem ausgiebigen Bad oder einem Glas Wein. Sie sollte wahrscheinlich mehr Sport machen, wie sie selbst sagt, allerdings kommt Elisa die Tage kaum dazu. Es sind die Bandtermine, sechs an der Zahl. Vier Proben und zwei Gigs - innerhalb einer Woche. Dass die Cellistin und Pianistin nahezu jeden Abend übt oder auftritt, hat einen Grund: Elisa belässt es nicht bei einer oder zwei Konstellationen, sie spielt in fünf.

Die Musikerin ist Teil von so verschiedenen Bands, dass man sie wahrscheinlich schon auf der ein oder anderen Münchner Bühne gesehen hat. Mit LORiiA oder Klimt zum Beispiel, im Jazz-Quartett Organic Orchestra oder im Jazz-Duo Icarus, vielleicht auch in ihrer Gypsy-Band Lyckliga. Nebenbei unterrichtet sie noch Klavier und Cello und leitet einen Kinderchor im Domagk-park. Auch in der Band des Liedermachers Liann spielte sie ab und an.

Zu viel auf einmal? Zwar kann Elisa alle Termine wahrnehmen, hat aber dennoch Gewissensbisse: "Ich leide schon manchmal unter dem Gefühl, manchem nicht gerecht werden zu können", sagt sie. Das Ausbalancieren der verschiedenen Bands wurde zum Drahtseilakt. So trat sie bei der "Langen Nacht der Musik" 2017 gleich zweimal auf. An zwei verschiedenen Orten mit zwei verschiedenen Bands. Lang wurde die Nacht dann wirklich.

Prioritäten setzen fällt der Cellistin schwer, sie sagt, dass ihr diese Fähigkeit sogar gänzlich fehle. Natürlich: Auch sie muss mit Interessenkonflikten umgehen. "Viel und offen miteinander zu reden, ist extrem wichtig", sagt sie. Kürzlich hätte sie ihren Bandmitgliedern erklärt, dass sie es mit der Anzahl der Proben nicht mehr schaffe. Elisa hat detailliert offengelegt, wie ihre nächsten Woche und Monate aussehen, hat reinen Tisch gemacht. "Als ich es ausgesprochen habe, haben es alle verstehen können. Es war okay. Und man findet dann schon eine Lösung."

Den Stress spürt die Musikerin trotzdem: "Ich komme an meine Grenzen. All die Termine, meinen Proben und die Gigs zu koordinieren, ist gar nicht so einfach." Jetzt im Frühjahr steht besonders viel an: Sommerplanung, Festivals, Hochzeiten, auf denen sie spielen soll. Es geht auch anders: "Im Winter gibt es oft ein Loch. Im November ist dann nicht mehr viel, und ich kann mehr nebenbei machen." Manchmal hat sie dann nur einen Auftritt in sechs Wochen.

Stundenpläne erstelle sich Elisa nur, wenn nicht viel ansteht. Das klingt paradox, hat aber einen einfachen Grund: "Das brauche ich tatsächlich nicht. Die Stunden mit meinen Schülern sind fest, die Proben sind fest und die wenige Zeit dazwischen nutze ich für die Gigs", sagt sie. Es ist Routine, strukturieren muss sie da nicht. Eher wenn weniger anliegt, plant sie ihre Aktivitäten im Voraus: "Aufstehen, dann eine Stunde etwas Neues lernen." Gerade widmet sie sich - nach Cello und Piano - dem Bass.

Elisas Mutter hat sie an die Musik herangeführt, mit sieben Jahren fing sie an, Cello zu spielen, vor 24 Jahren. Am Instrument entdeckt sie aber immer wieder neue Seiten. "Es ist echt schön, dass das Cello so vielseitig ist", sagt Elisa. Diese Vielfalt kann sie in den verschiedenen Bands zeigen, die alle etwas anderes von der Cellistin verlangen. "In Pop-Bands ist es jetzt mehr die Untermalung im Hintergrund. Da hat man wenig Raum für große Soli."

Ihr Gypsy-Trio entstand, wenn man so möchte, aus den fehlenden Möglichkeiten im Pop. Elisa erinnert sich: "Ich war mit der Violinistin auf dem Weg ins Studio, um für einen Popsänger aufzunehmen. Wir haben im Auto darüber gesprochen, dass wir ein bisschen unterfordert sind. Denn Streicher im Pop, das sind viele lange Töne, viel den Gesang unterstützen", sagt sie. Mit im Auto saß noch ein Gitarrist und nach dem Ende der Fahrt stand die Band. Für das Trio ist es eine Gelegenheit, sich auszuprobieren.

Musikalisch ist Elisa breit aufgestellt, was ihr vieles leichter mache. Den Einstieg in neue Bands zum Beispiel, oder das Ausprobieren neuer Genres. "Manchmal genieße ich die Abwechslung, manchmal ist da der Traum, sich nur auf ein Projekt zu konzentrieren und damit erfolgreich zu sein und sich sein Leben zu finanzieren", sagt Elisa. Allerdings würde sie es jedem ihrer Schüler raten, sich in verschiedenen Bands auszuprobieren. "Um sich selbst weiterzuentwickeln und um zu entdecken, was einem taugt", sei das perfekt.

Für Elisa ist das Gefühl in jeder Band ein anderes, gar bei jedem Auftritt. "Man lernt sich selbst gut kennen, denn alle haben so ihre Eigenheiten", sagt sie. In diesen Eigenheiten erkennt die Musikerin eine Bereicherung. Elisa führt diesen regen Austausch zwischen Bands der verschiedenen Genres auch auf die Hochschule für Jazz zurück. Popmusikerinnen wie Lotte Friederich von LORiiA studieren ebenfalls dort und kämen gar nicht daran vorbei, sich mit anderen Musikstilen auseinanderzusetzen.

Man könnte ihre Beziehung zu München eine Hassliebe nennen. Elisa gibt zu, mit dem Gedanken gespielt zu haben, nach Berlin zu gehen. Ist sie dann aber nicht, sie fühlt sich der Stadt zu sehr verbunden. Trotzdem bedauert sie die Situation: zu wenig Bühnen, Beschwerden der Anwohner über Bars und Clubs, Zwischennutzungen, aber nichts Langwieriges. "Es ist traurig, dass die Stadt an der Stelle nicht die Macht hat, dagegen vorzugehen", sagt sie. Orte wie der Bahnwärter Thiel lassen die Stadt für die Cellistin gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen - obwohl, auch das ist ja eine Zwischennutzung.

Sie würde es - mit leichten Veränderungen - wieder so machen, wieder in so vielen Bands spielen. Im Nachhinein ist Elisa schlauer: "Vergangenes Jahr hatte ich Konflikte, bei denen ich priorisieren musste. Sonst wäre ich überall ein bisschen dabei, aber nirgendwo richtig. Niemand hat was davon, wenn man einfach nur dabei ist, aber nicht gut vorbereitet, die Sachen nicht kann oder bei den Proben nicht anwesend ist." Sie reduzierte die Belastung, schätzt Schlaf jetzt mehr.

Wäre ein 48-Stunden-Tag die Lösung? "Auf keinen Fall. Irgendwann ist auch gut. Wäre der Tag länger, wäre er wahrscheinlich auch noch mehr vollgepackt", sagt sie. Eine Tournee, das wäre ein Wunsch, auch wenn das heißen würde, sich für längere Zeit auf nur eine Band zu konzentrieren. "Ich fände es cool, in den nächsten zwei Jahren mit einer der Bands auf Tour zugehen." Eine Auswahl hat sie ja.