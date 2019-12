Die Stadt will eine Million Euro für die Neugestaltung des Alpinen Museums auf der Praterinsel beisteuern. Damit könnte der Deutsche Alpenverein (DAV) als Träger die Lücke verringern, die bei der Finanzierung des knapp zehn Millionen Euro teuren Projekts noch besteht. Dazu wird die Stadt weiterhin das Grundstück kostenlos zur Verfügung stellen, wie sie es seit der Gründung des Museums im Jahr 1911 schon tut. "Das Alpine Museum verbindet durch seine Lage auf der idyllischen Praterinsel mitten in der Stadt Naturraum und Urbanität", erklärte Kulturreferent Anton Biebl. Das Haus des DAV soll größere und offenere Ausstellungsflächen bekommen und barrierefrei werden. Dazu sollen der Eingang verlegt, die Bibliothek neu positioniert und der Garten gestaltet werden wie früher. Die finanzielle Hauptlast tragen der DAV selbst (2,5 Millionen) und der Bund (4,9 Millionen). Eine Förderung durch den Freistaat sei ebenfalls angefragt, heißt es in der Mitteilung von Stadt und DAV.