Dieser Ort gehört zu den schönsten Arbeitsplätzen mitten in München. Ein verwunschener Garten am Isarufer, mit hohen Bäumen, duftenden Kräuterbeeten und Sonnenterrasse. Ein denkmalgeschütztes Palais mit großen Fenstern und hellen Möbeln. Und ein Café mit eigener Küche und Leselounge. Manche Münchnerinnen und Münchner kommen schon allein deshalb hierher. Kein Wunder, dass Constanze Hampp, die mit beschwingtem Schritt durchs Haus führt, überaus zufrieden wirkt. Seit wenigen Wochen leitet sie das Alpine Museum auf der Praterinsel. Darin dreht sich alles um die Bergwelt. Es ist eine Welt, in der sich gerade vieles verändert.
Bergsteigen und Wandern„Die Zeit der Heldenverehrung ist vorbei“
Lesezeit: 3 Min.
Was zieht die Menschen in die Berge? Constanze Hampp, die neue Leiterin des Alpinen Museums in München, über die Faszination des Naturerlebens, ein verändertes Menschenbild und wie man den Klimawandel in Ausstellungen sichtbar macht.
Von Martina Scherf
Ausstellung:„Die Motte ist der größte Feind des Museums“
Nichts ist vor Käfern, Würmern und Mäusen sicher, nicht mal Autos. Verena Reitz vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums über die Frage, wie gefährlich Schädlinge für die wertvollen Sammlungen sind und wie sie die winzigen Eindringlinge bekämpft.
Lesen Sie mehr zum Thema