Dieser Ort gehört zu den schönsten Arbeitsplätzen mitten in München. Ein verwunschener Garten am Isarufer, mit hohen Bäumen, duftenden Kräuterbeeten und Sonnenterrasse. Ein denkmalgeschütztes Palais mit großen Fenstern und hellen Möbeln. Und ein Café mit eigener Küche und Leselounge. Manche Münchnerinnen und Münchner kommen schon allein deshalb hierher. Kein Wunder, dass Constanze Hampp, die mit beschwingtem Schritt durchs Haus führt, überaus zufrieden wirkt. Seit wenigen Wochen leitet sie das Alpine Museum auf der Praterinsel. Darin dreht sich alles um die Bergwelt. Es ist eine Welt, in der sich gerade vieles verändert.