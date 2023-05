Von Klaus Kalchschmid

Alois Mühlbacher war schon als 15-jähriger (noch) Knabensopran ein versierter Sänger zwischen Barock und Romantik und kombinierte auf CD Gustav Mahler mit "Vier letzte Lieder" von Richard Strauss. Seine erste CD als mittlerweile zehn Jahre älterer Counter widmete er nicht ohne Grund Pergolesis "Stabat Mater". Da sang er mit einem Florianer Sängerknaben, wie er selbst einer war, ausgewogen im Duett, musste aber keine besonderen Stimmfarben einsetzen.

Im Festsaal des Künstlerhauses bewies der heute 28-Jährige in der Reihe "Winners & Masters", dass er auf Englisch (Purcells "Music for a while" und Britten) genauso klar, fokussiert und wortverständlich artikulieren kann wie auf Italienisch in Arien aus den Händel-Opern "Alcina", Rodelinda" und "Orlando". Auch auf Deutsch bei Schubert, Strauss ("Du meines Herzens Krönelein", "Die Nacht") und Mahler ("Um Mitternacht", "Urlicht") ist jedes Wort zu verstehen.

Doch leider besitzt die Stimme des Österreichers noch wenige Farben, klingt im hohen wie tiefen Register arg neutral, um nicht zu sagen weiß, und rundete sich kaum klangvoll, von wenigen Tönen in der Mittellage abgesehen. So fällt es dem Countertenor insgesamt schwer, mit dezidiert unverwechselbarem Ausdruck zu singen, weshalb vieles ähnlich klingt. Dabei war der Pianist Rafael Salas Chia am Steinway-Flügel mit Erfolg bemüht, den Sänger mit differenzierten Impulsen, einem dichten Klangteppich und charakteristischen Schattierungen zu unterstützen.

Unmittelbar nach der Pause vor "Heidenröslein", "An die Musik" und "Der Lindenbaum" dann die große Überraschung. Am Ende von "Der Tod und das Mädchen" singt Mühlbacher warm und fast zärtlich mit einem schönen Bariton (!) "Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen!" Schon beim charmanten Moderieren fiel die markant männliche Sprechstimme auf, aber auch beim Singen hört man feine Leuchtkraft selbst in der Tiefe.

Vielleicht muss sich Alois Mühlbacher gar nicht entscheiden, ob er neben der Fortführung seiner Knabensopran-Karriere als männlicher Alt auch seinen Bariton parallel perfektioniert, sondern einfach an Reife und Lebenserfahrung hinzugewinnen. Denn die menschliche Stimme ist ebenso eigensinnig wie sie einen sensiblen Sensor darstellt, der anzeigt, was die Seele und der Körper eines Menschen erfahren hat. Deshalb verändert sich die Stimme einer Frau nach einer Geburt meist essentiell, und auch Männerstimmen reifen oft jenseits der 30 noch gewaltig und gehen manchmal in eine Richtung, die niemand vorhersehen konnte.