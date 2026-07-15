Helene Fischer hat im Kessel der Allianz-Arena Gewaltiges vor. Viele Pop-Fans sehnen sich allerdings in die Weite des Olympiastadions zurück, das noch lange saniert wird. Veranstalter wünschen sich bereits, beide Orte bespielen zu dürfen.

Wenn Helene Fischer bei ihrer aktuellen Konzert-Tournee von „next Level“ spricht, dann gilt das auch und besonders für den Spielort in München. Das „Heimspiel“ der Entertainerin vom Ammersee ist zugleich das Finale ihrer „360° Stadion Tour“. Und es läuft am Freitag, 17. Juli, in der Allianz-Arena. Münchens Fußball-Hauptquartier, die Bundesliga- und Champions-League-Bühne des FC Bayern, wird bei Fischers Konzert ihr volles Potenzial als Konzertort ausschöpfen können, nächste Etage also.