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Großkonzerte in MünchenIst die Allianz-Arena eine Open-Air-Notlösung – oder Konkurrenz fürs Olympiastadion?

Lesezeit: 5 Min.

Bilder, die um die Welt gingen: Die beiden  Konzerte von Taylor Swift im Juli 2024 in München verfolgten Zehntausende Fans rund um das Olympiastadion.
Bilder, die um die Welt gingen: Die beiden  Konzerte von Taylor Swift im Juli 2024 in München verfolgten Zehntausende Fans rund um das Olympiastadion. René Hofmann

Helene Fischer hat im Kessel der Allianz-Arena Gewaltiges vor. Viele Pop-Fans sehnen sich allerdings in die Weite des Olympiastadions zurück, das noch lange saniert wird. Veranstalter wünschen sich bereits, beide Orte bespielen zu dürfen.

Von Michael Zirnstein

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Wenn Helene Fischer bei ihrer aktuellen Konzert-Tournee von „next Level“ spricht, dann gilt das auch und besonders für den Spielort in München. Das „Heimspiel“ der Entertainerin vom Ammersee ist zugleich das Finale ihrer „360° Stadion Tour“. Und es läuft am Freitag, 17. Juli, in der Allianz-Arena. Münchens Fußball-Hauptquartier, die Bundesliga- und Champions-League-Bühne des FC Bayern, wird bei Fischers Konzert ihr volles Potenzial als Konzertort ausschöpfen können, nächste Etage also.

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:„Liebesbrief an die Fans“: Was Helene Fischer für ihre Stadiontour plant

Deutschlands größter Popstar will 2026 bei 16 Konzerten von einer Mittelbühne aus den Fans ganz nah kommen. Das Bespielen von Social-Media-Kanälen sei dagegen nicht ihre Stärke, sagt sie. Welche Details zur neuen Show sie schon verrät und welche nicht.

Von Michael Zirnstein

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