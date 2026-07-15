Wenn Helene Fischer bei ihrer aktuellen Konzert-Tournee von „next Level“ spricht, dann gilt das auch und besonders für den Spielort in München. Das „Heimspiel“ der Entertainerin vom Ammersee ist zugleich das Finale ihrer „360° Stadion Tour“. Und es läuft am Freitag, 17. Juli, in der Allianz-Arena. Münchens Fußball-Hauptquartier, die Bundesliga- und Champions-League-Bühne des FC Bayern, wird bei Fischers Konzert ihr volles Potenzial als Konzertort ausschöpfen können, nächste Etage also.
Großkonzerte in MünchenIst die Allianz-Arena eine Open-Air-Notlösung – oder Konkurrenz fürs Olympiastadion?
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Helene Fischer hat im Kessel der Allianz-Arena Gewaltiges vor. Viele Pop-Fans sehnen sich allerdings in die Weite des Olympiastadions zurück, das noch lange saniert wird. Veranstalter wünschen sich bereits, beide Orte bespielen zu dürfen.
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