Etwa gegen 15 Uhr haben Fans aus Stuttgart außerhalb der Allianz-Arena Anhänger des FC Bayern attackiert, wie eine Sprecherin der Münchner Polizei mitteilte: „Es wurden sofort Fantrennungsmaßnahmen eingeleitet.“

Dabei setzte das Großaufgebot an Beamten unter anderem Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Beim Dazwischengehen seien mehrere Polizisten verletzt worden. Daraufhin wurden etwa hundert Fans kontrolliert – wie viele von ihnen auch in Gewahrsam genommen wurden, ist noch nicht bekannt.

Nach ersten Informationen sind die militanten Fans zwischen dem U-Bahnhof Fröttmaning und der Arena aufeinandergetroffen. Am Südkurvenplatz am Anfang der Esplanade sammeln sich vor den Spielen in der Arena die Bayern-Ultras. Nach Berichten der Abendzeitung und der Bild-Zeitung hätten sich vermummte Stuttgart-Anhänger von der U-Bahn-Station Fröttmaning aus dort gezielt hinbegeben.

Das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wurde regulär angepfiffen – mit einem 4:2 holten die Bayern vier Spieltage vor Saisonende ihren 35. Meistertitel.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen Zwischenfall in der Allianz-Arena, als beim Champions-League-Viertelfinale Zuschauer aufs Spielfeld stürmen wollten und dabei Fotografen verletzten. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, hatte sein Bedauern über den Vorfall ausgedrückt, aber betont, dass die Münchner Fußballarena für Sicherheit stehe und auch von Familien mit Kindern ohne Sorgen aufgesucht werden könne.