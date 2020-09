Die Stadt wird am Mittwoch einen zweiten Versuch unternehmen, durch ein nächtliches Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dann solle die entsprechende Allgemeinverfügung unterschriftsreif sein, sagte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Grund dafür sind feiernde Menschen auf zentralen Flächen wie dem Gärtnerplatz, die nach Ansicht der Stadt mit zunehmendem Alkoholpegel die Abstandsregeln missachteten. Das Verbot für den Verkauf und den Konsum soll diesmal strikt auf besonders betroffene Flächen und Plätze begrenzt werden. Im ersten Versuch hatte das KVR das nächtliche Alkoholverbot für die gesamte Stadt erlassen. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte auf eine Klage hin entschieden, dass dieses die Rechte der Münchner aber zu sehr einschränke und deshalb rechtswidrig sei. Gleich bleiben soll der Wert, ab dem das Verbot für einen bestimmten Zeitraum in Kraft treten soll, nämlich sobald die sogenannte Inzidenz mehr als 35 beträgt, also wenn in sieben Tagen mehr als 35 pro 100 000 Einwohner sich neu anstecken. Am Sonntag stieg der Wert auf 39,89. Sollten am Mittwoch ähnlich hohe Zahlen vorliegen, träte die Verfügung sofort in Kraft.