Ein 29-Jähriger aus dem Raum München ist am Montagnachmittag in dem auf etwa 1500 Metern Höhe liegenden Unteren Gaisalpsee im Oberallgäu untergegangen. Die Umstände deuteten „auf einen Ertrinkungstod hin“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West der SZ sagte. Näheres dazu, warum der Mann unterging, konnte er nicht sagen. Der Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu hatte zuerst über das tragische Ereignis berichtet.