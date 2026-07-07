Ein 29-Jähriger aus dem Raum München ist am Montagnachmittag in dem auf etwa 1500 Metern Höhe liegenden Unteren Gaisalpsee im Oberallgäu untergegangen. Die Umstände deuteten „auf einen Ertrinkungstod hin“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West der SZ sagte. Näheres dazu, warum der Mann unterging, konnte er nicht sagen. Der Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu hatte zuerst über das tragische Ereignis berichtet.
Der 29-Jährige war dem Polizeisprecher zufolge mit weiteren Menschen unterwegs, die den Vorfall mitansehen mussten. Wegen der abgelegenen Lage des Bergsees in schwer zugänglichem, alpinem Gelände wurden die Rettungskräfte mittels Hubschraubern eingeflogen. Der 29-Jährige konnte nach einer stundenlangen Suche nur noch tot geborgen werden.