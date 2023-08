Schankkellner Sepp Herrnberger auf der Bartlmädult in Landshut.

Sepp Herrnberger steht seit 30 Jahren im Hackerzelt auf der Wiesn am Ausschank, sein Chef sagt, er arbeite eigentlich wie ein Geigenvirtuose.

Von Franz Kotteder

Die Dinge brauchen manchmal ihre Zeit. Hier am Kaffeestand in den Regensburg-Arcaden wird der Cappuccino mit großer Sorgfalt gebrüht. Das dauert, und nach etwa zwei Minuten grinst Sepp Herrnberger und meint trocken: "So lang dürften wir fei net brauchen ..."