Bewegen: Zum Kugeln

Detailansicht öffnen Großer Spaß mit wenig Aufwand: Boccia. (Foto: mauritius images / Thomas Hellma)

Runterfahren ist das Motto der Stunde, und das gilt angesichts der Kontaktbeschränkungen logischerweise auch für den Sport. Wie schön ist es da, dass einige Sportarten auch in einer abgespeckten Laien-Ausgabe existieren. Aus Badminton etwa wird da das gute, alte Federball-Spiel. Und wer sich in den vergangenen Jahren vom Boule-Boom hat anstecken lassen, der könnte sich an eine Zeit von vor 30, 40 Jahren erinnern. Damals war die Erd- und Boden-Variante von Eisstockschießen oder Curling hierzulande noch als Familienspaß unter seinem italienischen Namen bekannt: Boccia. Und man brauchte noch keine aufs Gramm geeichten Metallkugeln, mit denen ausgewachsene Teams auf perfekten Hofgarten-Kieswegen oder gleich in südfranzösischen Petanque-Arenen verbissen um Punkte kämpfen. Drei oder vier mal zwei mit Wasser zu befüllende (ein Sport für sich, das für alle gleichmäßig hinzukriegen), knallbunte Plastikkugeln reichten. Und reichen jetzt wieder für jede Kleinfamilie auf dem heimischen Rasen, im Vorgarten oder in der Auffahrt. Die Dinger hoppeln selbst auf November-Untergrund ausreichend dahin, um sich ein bisschen lustvolle Bewegung zu verschaffen. Und sind in den meisten Spielwaren-Geschäften oder im Internet schon ab zehn Euro zu kriegen. Oliver Hochkeppel

Genießen: Zum Experimentieren

Detailansicht öffnen

Seit fünf Jahren schon betreibt Marc Christian als Semiprofi-Koch (die IT-Branche liefert ihm die finanzielle Rückendeckung) im Westend den mittlerweile legendären "Meatingraum". Ein "Kreativraum für Konzeptkochen und Kultur", in dem nicht nur Kochkurse, Tastings und kulinarische Workshops stattfinden, sondern vor allem Supperclub-Themenabende. Die stehen mal unter einem kulinarischen, oft aber auch unter einem kulturellen Motto, wofür dann Christians Kompagnon, der Kabarettist und Gastrosoph Sven Kemmler zuständig ist. Von "Meat The Maker" über Star-Wars- oder James-Bond-Dinner bis zu "Kochen nach Farben" reicht die Palette. Normalerweise, denn in diesem November läuft natürlich auch hier nichts. Aber es gibt Überbrückungshilfe: Christian hat im letzten Lockdown das erste Kochbuch aus seinen Erfahrungen destilliert: "Kochen ohne Rezepte - Werde zum Superkoch!" liefert mit den Basisprinzipien der beliebtesten Gerichte, mit vielen Praxistipps und Rezeptvorlagen alles, um aus dem Leser einen guten Freestyle-Koch zu machen. Lieferbar ist das im EMF Verlag erscheinende Werk leider erst ab dem 26. November, doch vorbestellen geht jetzt schon. Und bis dahin kann man sich das Beste daraus im kleinen Kreis bei sich zu Hause von Marc Christian persönlich vorkochen lassen. Beim "SafeDining@Home" bringt er ein individuell abgestimmtes Menü, Verhaltensregeln und einen portablen Virenfilter mit. Oliver Hochkeppel

Lernen: Zum Staunen

Detailansicht öffnen

Endlich mal wieder eine Gelegenheit, das "Metzler Literatur Lexikon" aus dem Regal zu holen (ja, es gibt kreislauffördernde Alternativen zum Googeln): Unter dem Eintrag "Heldenepos" liest man dort, gegenüber dem mündlich überlieferten Heldenlied stelle das H. die jüngere, literarische, "buchmäßige" Form der Heldendichtung dar. Der Übergang vom Lied zum Epos sei ein Prozess "bewusster dichterischer Schöpfung", als frühe Beispiele gälten das Rolandslied oder das Nibelungenlied, das älteste sei das altmesopotamische Gilgamesch-Epos. Und das jüngste? Ist ein Epos, das diese uralte, von männlichen Helden dominierte Gattung fundamental erneuert: "Annette, ein Heldinnenepos" (Verlag Matthes & Seitz) von Anne Weber. Die Schriftstellerin hat dafür jüngst den Deutschen Buchpreis erhalten, und wie schon der Titel verheißt, ist der Held hier zur Heldin geworden: Anne Beaumanoir heißt die Frau, die Weber in frei schwingenden, leicht lesbaren Versen besingt; eine heute 97-jährige ehemalige Résistance-Kämpferin, die während des Zweiten Weltkriegs außerdem zwei jüdischen Jugendlichen das Leben rettete, später vielfältig in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung engagiert war. Sie ist eine mutige, in vielerlei Hinsicht vorbildliche, jedoch auch gebrochene Heldin mit Fragen und Zweifeln, differenziert gepriesen von Anne Weber. Die damit nicht nur eine alte Form neu belebt, sondern sie auch mit neuem Inhalt füllt - bewusste dichterische Schöpfung eben, reif fürs Lexikon. Antje Weber