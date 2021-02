Von SZ-Autoren

Bewegen: Am Stock gehen

Idealer Sport für den Lockdown-Winter: Nordic Walking. (Foto: Johannes Simon)

Eine garantiert nicht repräsentative Stichprobe im Bekanntenkreis in diesem Winter hat ergeben: In jedem zweiten Keller stehen ungenutzte Nordic-Walking-Stöcke herum. Vor Jahren mal angefangen, sagen die Besitzerinnen, und dann irgendwie keine Lust mehr gehabt. Wenn nicht jetzt die Zeit ist, die Stöcke wieder hervorzuholen (oder welche von Freunden zu leihen, oder gar neue per Click & Collect-Verfahren beim lokalen Sporthändler zu kaufen) - wann dann? Vor dem ersten Walken empfiehlt es sich, ein paar Youtube-Tutorials anzuschauen - die richtige Technik ist wichtig, außerdem will man sich ja nicht im Park für ein allzu lahmes Stock-Stakkato belächeln lassen. Nordic Walking ist vom Grundgedanken her vor allem flott (und recht laut, wenn man vergisst, Gummipfropfen an die Spitzen der Stöcke zu stecken) und wirkt zugegebenermaßen ziemlich zackig-militärisch. Es ist daher verständlich, dass nicht jeder, der gerne entspannt durch die Natur schlendert, seine Hände durch die Schlaufen von Nordic-Walking-Stöcken fädeln möchte. Doch wer mehr für seine Fitness tun will als beim bloßen Spazierengehen (Oberkörpermuskulatur! Kreislauftraining! Lungenstärkung!), das Joggen aber immer schon inbrünstig gehasst hat, dem sei Nordic Walking empfohlen: als idealer Sport für den Lockdown-Winter. Antje Weber

Genießen: Mousse man mögen

Die Britin Ella Mills in ihrem Café in London. Ihr neues Kochbuch heißt "Quick & Easy" (Berlin Verlag). (Foto: Sophia Spring/Berlin Verlag)

Erinnerung an die gute Zeit: Noch kurz vor der Pandemie konnten sich London-Besucher über ein Frühstück der für England noch immer eher untypischen Art freuen: Bei "Deliciously Ella", einem kleinen Café im Stadtteil Mayfair, kamen zum Beispiel Sauerteigbrote mit Avocado-Mousse, Acai-Bowls mit Erdnuss-Mousse und grüne Smoothies auf die Holztische. Nun ist alles anders, an Reisen nicht zu denken, und das Café von Ella Mills wird zum Restaurant umgebaut, für bessere Zeiten. Bis man dieses besuchen kann, hilft das neue Kochbuch der nicht nur auf der Insel sehr bekannten Foodbloggerin, die aufgrund einer Nervenkrankheit ihre Ernährung umstellte und Veganerin wurde. Um "Köstliches auf Pflanzenbasis" geht es denn auch in ihrem Buch "Quick & Easy" (Berlin-Verlag). Die mehr als 100 Rezepte - Frühstück, Lunch, Dinner - eignen sich prima fürs Home-Office, denn sie zeigen: Gesunde Gerichte müssen weder fad noch kompliziert sein. Auf Vorrat kochen kann man zum Beispiel das würzig-feine Rote-Linsen-Dhal mit Babyspinat. In nur 15 Minuten lässt sich Ellas Gurken-Cashew-Nudelsalat mit Edamame zubereiten. Etwas aufwendiger, aber sehr zu empfehlen ist der Rote-Bete-Burger mit Süßkartoffelpommes und selbstgemachtem Ketchup. Die Rote-Bete-Pflanzerl mit Quinoa, Tahin und Kreuzkümmel schmecken pikant, das Beste aber ist: Nach diesem Burger fühlt man sich satt, glücklich und nicht vollgestopft. Bernhard Blöchl

Lernen: Gitarre verstehen

Notenband und CD: "BestSellers refreshed for Guitar" von Stefan Sell. (Foto: Acoustic Music Books/Ears Love Music)

Nicht erst, seit die Gitarre vor ein paar Jahren das Klavier als beliebtestes Instrument abgelöst hat, gibt es Notenbücher für Lernende en masse. Allzu viele freilich bedienen die Nische, in der die Gitarre oft auch im Konzertbetrieb steckt: Sie denken zu sehr vom Instrument und seiner Technik her. Der 61-jährige, in der Nähe von Nürnberg lebende Gitarrist Stefan Sell hingegen hat unter anderem im Circus Roncalli musiziert, Lyriker begleitet, war Musikalischer Leiter an der Staatsoper Stuttgart und Chefredakteur des Kulturmagazins Foglio, er ist Radiomoderator und Autor für so unterschiedliche Musikmagazine wie Folker und Crescendo. Sprich: Sein Blick ist geweitet. Ihn zu bündeln und zu vermitteln, macht ihm seit Langem Spaß. Das von ihm herausgegebene preisgekrönte "Schul-Liederbuch"wird seit 2014 in allen Schulen Deutschlands und Österreichs verwendet. Sein CD-Buch "Die Gitarre" gilt als Standardwerk. Und dann hat er Klassiker für alle, die schon ein bisschen Gitarre spielen können, zugänglich gemacht: "BestSellers refreshed for Guitar" heißt der Notenband mit durch allerlei von Fingerstyle bis Flamenco angereicherten Werken von Bachs "Air" bis Schuberts "Ave Maria" oder Beethovens "An die Freude" (Acoustic Music). Und damit man hören kann, wie das idealerweise klingt, erscheint demnächst unter dem gleichen Titel eine von ihm damit eingespielte CD (Ears Love Music). Oliver Hochkeppel