Bewegen: Musik macht Muskeln

Jede Ära hatte ihren Fitness-Pop. Unschlagbar ist der Soundtrack der Rocky-Filme. (Foto: Bert Reisfeld/dpa)

Mit Motivations-Hits kennt sich der französische DJ Hugel aus. Seine House-Version des Partisanenlieds "Bella Ciao" brachte die Massen ebenso zum Hinternschütteln wie seine Pfeif-drauf-Hymne "WTF (What The Fuck)", das Titelstück im Dschungelcamp 2019. Jetzt macht Hugel auf Fitness-Antreiber. Im Corona-Stillstand gibt er mit der Techhouse-Single "Gym Quarantine" den Beat für Indoor-Workout und Freiluft-Training vor: "Don't Stop. One, two, three, four, five, six, eight and back." Das erinnert daran, dass jede Ära ihren Fitness-Pop hatte, vom Musical Grease mit der Knack-Popo-Zeile "You better shape up ..." bis zum lüsternen Aerobic-Comeback in "Call On Me" von Eric Prydz. Unschlagbar ist der Soundtrack der Rocky-Filme. Besonders effektiv auf Youtube, wo Fans Musik und Trainingsszenen aller Filme zusammengebastelt haben: Zu Bill Contis triumphalem "Going The Distance" oder Survivors anstachelndem "Eye of the Tiger" sieht man den Boxer die 72 Stufen zum Kunstmuseum von Philadelphia hinaufspurten, mit dem Vorschlaghammer dreschen, Kniebeugen mit Baumstammgewicht und einarmig Liegestütz oder Klimmzüge am Klettergerüst machen. Die Bilder gaben 1976 vor, was vier Jahre später als "Crossfit" mit viel Eigengewicht- und Freihantelübungen in den USA auf den Fitnessmarkt kam und aktuell in Deutschland boomt. Das Gute daran: Bis die Crossfit-"Trainingsboxen" wieder öffnen dürfen, lässt sich vieles selbstständig auf Trimmdichpfaden üben. Michael Zirnstein

Genießen: Kraft der Stille

Detailansicht öffnen

In der Ruhe liegt die Kraft - keine ganz neue Erkenntnis. In den vergangenen Wochen der erzwungenen Zwangspause hat jeder und jede diesbezüglich viel Erfahrung dazugewonnen; gibt es noch Interessantes zum Thema zu sagen? Durchaus, wie ein bereits im vergangenen Herbst erschienenes Buch klarmacht: "Stille für Frauen. Ein Wegweiser zu Kraft und innerer Ruhe" (Elisabeth Sandmann Verlag) ist zwar in vielerlei Hinsicht ein typischer Achtsamkeits-Ratgeber: Die Würzburger Psychologin Luitgard Jany erzählt von der Heilkraft von Meditation, Schlaf oder Waldbaden, von Stille insgesamt als wegweisend für ein glückendes Leben. Besonders ist dabei jedoch ihr speziell weiblicher Fokus: "Frauen gehen mit Stille anders um als Männer", so die Kernthese. Unterfüttert wird sie mit einem kulturhistorischen Abriss: Jany beginnt noch vor Adam und Eva, unter anderen mit der in die Ödnis ausgestoßenen Lilit; sie deutet die Rollen der Penelope in Homers "Odyssee" oder der römischen Göttin Diana neu - lauter mythische Frauengestalten, die mehr oder weniger freiwillig in einem Reich der Stille lebten. Zu nennen sind auch Mystikerinnen des Mittelalters wie die Klosterfrau Hildegard von Bingen, die es in einer männerdominierten Welt nicht leicht hatten. Dabei war ihnen das Wechselspiel von Körper und Seele, Bewegung und Ruhe sehr bewusst - lange vor uns machten sie deutlich, wie wichtig die richtige Balance im Leben ist. Antje Weber

Lernen: Von Pose zu Pose

"Momo, der kleine Zirkusjunge", hier mit dem Puppenspieler Lorenz Seib, gibt es bei der Staatsoper online als Video - mit einem dazugehörigen Spielkonzept. (Foto: Wilfried Hösl)

Kontaktimprovisation - das klingt wie ein Zauberwort in diesen Tagen. Zugegeben: ein ziemlich sperriges. "Spielballett im Wohnzimmer: Kontaktimprovisation in Zeiten von Corona", so ist eine Übung überschrieben, die sich das Campus-Team der Bayerischen Staatsoper ausgedacht hat. Mit Kreativität, vor allem aber mit viel Spaß lässt sich anhand der Anleitung eine Choreografie entwickeln - mit jemandem, der gar nicht mit im Raum ist. Gegenseitig schickt man sich Selfies, hangelt sich so von Pose zu Pose. Gedacht ist das Spielballett ab acht Jahren, funktioniert aber auch für Erwachsene. In der Zeit, in der Staatsoper und -ballett geschlossen sind, setzt das Haus auf ein Online-Programm für Kinder und Jugendliche, in dem man einiges über Oper und Ballett erfährt (www.staatsoper.de/kinderangebot-fuer-zu-hause). Aktuell lässt sich nicht nur das Spielballett ausprobieren, sondern auch Smetanas "Die verkaufte Braut" als Pappkarton-Oper nachbauen und nachspielen. Dazu gibt es ein Video-on-demand. Für die Vier- bis Siebenjährigen hat das Campus-Team das Sitzkissenkonzert "Der kleine Zirkusjunge" veröffentlicht, ebenfalls mit einem dazugehörigen Spielkonzept. Die Aufnahme eines weiteres Konzert dieser Art ist in Planung, ebenso Video und Begleitprogramm zu Monteverdis "L'Orfeo" - auch so eine Geschichte mit Kontaktimprovisation. Yvonne Poppek