Wenn man es partout so sehen will, dann geht es mit dem Münchner Christkindlmarkt tatsächlich bergab: In diesem Jahr gibt es nämlich genau eine Bude weniger als sonst immer. Das liegt aber nicht daran, dass sich keine Händler mehr finden, die dort verkaufen wollen, sondern schlicht daran, dass diverse Baumaßnahmen in der Innenstadt - vom Ruffinihaus bis zum Umbau der Alten Akademie in der Kaufingerstraße - mal wieder zu einem beschränkten Platzangebot geführt haben. Und deshalb konnten in diesem Jahr nur 152 Bewerber zugelassen werden. 411 hatten sich beworben, also kein Grund, von einem Niedergang zu sprechen.

Das tat Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) sowieso nicht, als er das Programm des Marktes am Montagmittag im Presseclub vorstellte. Als Zuständiger für die städtischen Veranstaltungen pries er den Christkindlmarkt vielmehr in den höchsten Tönen. Wobei ihm durchaus zupass kam, dass er - anders als zum Beispiel beim Oktoberfest - auch von stabilen Preisen schwärmen konnte: "Glühwein und Bratwurst kosten dieses Jahr wieder jeweils vier Euro." Überhaupt sei die Budenstadt auf dem Marienplatz sowie in der Kaufinger- und Sendlinger Straße "ein Genussmarkt", der nahezu jeden Geschmack bediene und jedes Jahr mit Neuerungen aufwarten könne. In diesem Jahr sind das beispielsweise die Dolcier Lebkuchenmanufaktur, die 25 Sorten im Angebot hat, vom klassischen Haselnuss-Elisenlebkuchen bis hin zu "Salted Caramel"-Exemplaren oder solchen mit arabischen Datteln und Blattgold. An anderen Ständen findet man auch Lebkuchen, die mit Eierlikör gefüllt sind oder mit einem (essbaren) Foto versehen werden können. Mit den Worten Baumgärtners: "Sie sehen, es gibt nix, was es nicht gibt."

Ansonsten geht der Trend nach wie vor in Richtung Bio, zum Beispiel bei den gebrannten Mandeln. Auch hier reicht die Palette von Chili und Wasabi bis hin zu Himbeer-Balsamico und Zimt-Nougat. Die Diversifizierung hat inzwischen auch herzhaftere Speisen erfasst. So gibt es nun erstmals Krautkrapfen mit veganer Tofu-Füllung und Bio-Rahmfleckerl mit Kartoffelscheiben und Paprika belegt.

Ansonsten bleibt der Christkindlmarkt vergleichsweise traditionell, schließlich ist er auch "für seine Handwerkskunst und sein Kunsthandwerk" (Baumgärtner) bekannt. Deshalb war es der Stadtverwaltung auch ein wichtiges Anliegen, dass der Kripperlmarkt erhalten bleibt, der in diesem Jahr wegen der Umbauarbeiten in der Alten Akademie von der Kaufingerstraße wegziehen musste. Er ist jetzt direkt vor dem Alten Peter zu finden.

Beim ältesten Weihnachtsmarkt der Stadt - insgesamt sind es mehr als 30 - ist natürlich auch das Brauchtum wichtig. So gibt es täglich um 17.30 Uhr Adventsmusik live vom Rathausbalkon. Donnerstags um 16.30 Uhr kann man selbst mitsingen, wenn Traudi Siferlinger, Monika Drasch und Johann Zellner zum Weihnachtsliedersingen vor dem Alten Peter bitten. Es findet wieder ein "Schaulauf der Krampusse" am Sonntag, 8. Dezember, 15-17 Uhr statt. Und sonntags, 14 und 15 Uhr, gibt es auch jeweils zwei Vorstellungen im Kasperltheater von Nikolaus Zettl, das zu diesem Zweck im Prunkhof des Rathauses aufgestellt wird. Dort soll es ja öfters lustig zugehen.

Das vollständige Programm findet man auch im Internet unter www.christkindlmarkt-muenchen.de. Los geht es am Mittwoch in einer Woche, dem 27. November, dann ist der Christkindlmarkt täglich von zehn bis 21 Uhr geöffnet, sonntags nur bis 20 Uhr, und am letzten Tag, Heiligabend, nur bis 14 Uhr.