Münchner NordwestenChaos auf A99 nach Unfall im Allacher Tunnel

Polizei und Rettungswagen an einer Unfallstelle. (Symbolfoto). (Foto: Imago)
  • Ein Unfall zwischen zwei Autos und einem Lastwagen im Allacher Tunnel auf der A99 sorgte am Morgen für Verkehrschaos im Münchner Nordwesten.
  • Der Tunnel wurde zunächst gesperrt und später mit Blockabfertigung wieder geöffnet, nachdem zwei Personen leicht verletzt wurden.
  • Die Polizei erwartet auch am Donnerstagvormittag massive Staus und empfiehlt eine weiträumige Umfahrung des Bereichs.
Auch am Donnerstagvormittag erwartet die Polizei noch massive Staus auf der Westumfahrung, obwohl der Tunnel inzwischen wieder befahrbar ist. Darin waren zwei Autos und ein Lastwagen kollidiert.

Ein Unfall im Autobahntunnel Allach auf der Autobahn 99 hat am Morgen für ein Verkehrschaos im Münchner Nordwesten gesorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 5.30 Uhr morgens zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Für die wichtige Verkehrsverbindung bedeutete der Unfall aber massive Behinderungen.Laut Polizei befanden sich die Unfallfahrzeuge zunächst auf allen drei Fahrstreifen. Der Tunnel wurde daraufhin zunächst gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten relativ zügig geräumt werden, sodass der Tunnel wieder geöffnet wurde, eine Spur blieb allerdings für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Bis zur Wiederöffnung hatte sich allerdings bereits eine große Zahl an Autos aufgestaut, sodass die Fahrzeuge zunächst nur per Blockabfertigung sowohl in den Tunnel Allach als auch Aubing gelassen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass es auch im Verlauf des Vormittags „massive Staus“ geben wird. Der Bereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden. Auch auf Kartendiensten zeigten sich am Morgen starke Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Unfallstelle.

