Ein Unfall im Autobahntunnel Allach auf der Autobahn 99 hat am Morgen für ein Verkehrschaos im Münchner Nordwesten gesorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 5.30 Uhr morgens zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Für die wichtige Verkehrsverbindung bedeutete der Unfall aber massive Behinderungen.Laut Polizei befanden sich die Unfallfahrzeuge zunächst auf allen drei Fahrstreifen. Der Tunnel wurde daraufhin zunächst gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten relativ zügig geräumt werden, sodass der Tunnel wieder geöffnet wurde, eine Spur blieb allerdings für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.