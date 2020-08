Von Anita Naujokat, Allach/Untermenzing

Es ist ein Dauerbrenner für die Bewohner der Hackersiedlung am Storchenweg: die Nachbarschaft zu den im Osten angrenzenden Gewerbebetrieben mit abgestellten Containern und Lastwagenhandel. Die Stadt wollte das Industriegebiet südlich der Ludwigsfelder Straße nach dem erfolgreichen Kampf von Bürgern gegen die Ansiedlung des Industriegaskonzerns Air Liquide mit einem Lager für Gase eigentlich in ein Gewerbegebiet umwandeln. Nach massiven Protesten und einem Unfall auf dem Firmengelände von Air Liquide im Euro-Industriepark, bei dem aus einem Kesselwagen flüssiges Kohlendioxid ausgetreten war, war das Unternehmen vor sieben Jahren von seinen Plänen zurückgetreten und hatte sich für einen anderen Standort entschieden.

Der Umwidmung der einstigen Schwarzbauten in der Hackersiedlung in ein legales Wohngebiet vor 15 Jahren hatte die Regierung von Oberbayern nur unter einer Auflage zugestimmt: Zwischen den Wohnhäusern und dem östlich und südlich gelegenen Industriegebiet musste die Stadt einen 100 Meter langen und 50 Meter breiten Schutzgürtel vorsehen. Und zwar durchgehend von der Ludwigsfelder Straße aus den gesamten Storchenweg entlang. Den Streifen hat die Stadt zwar in den Flächennutzungsplan aufgenommen, Wirkung zeigt er aber bis dato nicht.

Schon seit Langem beobachten Anwohner mit Sorge, dass die Gewerbebetriebe mit ihren abgestellten Lastwagen und Containern immer näher an ihre Häuser und Gärten heranrücken. "Jetzt schaffen Mieter und Pächter offenbar Fakten mit Fundamenten", mutmaßte ein Bewohner des Storchenwegs in einer Sitzung des Bezirksausschusses, er rede auch im Namen anderer. Der Mann berichtete von Unterbauten, die zum Teil bis an die Grundstücksgrenzen der Wohnhäuser errichtet würden, und dass auf dem Gewerbeareal großräumig Flächen verdichtet würden. Er forderte, "die Sache umgehend anzugehen". Die Stadt müsse in einer Planung für das Gelände vorankommen, bevor es zu spät sei.

Ingrid Haussmann (parteifrei) bezeichnete den Antrag als guten Anlass, dass sich der Bezirksausschuss mit dem Thema befasse. "Das Modell Fakten schaffen ist bekannt, aber nicht schön." Stefanie Martin (CSU) schlug umgehend einen Ortstermin des von ihr geleiteten Unterausschusses Planung und Bau vor. Zudem müsse man bei der Stadt nachhaken. Auch die Grünen sehen dringenden Handlungsbedarf. Deren Sprecher Falk Lamkewitz sagte, das Vorhaben sei unter dem vorherigen "schwarz-roten" Stadtrat komplett eingestellt worden. "Wir müssen die Beschlussvorlage von vor sechs Jahren herausholen und sie weiterbringen."

Zuständige Behörde ist das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, zu der die Lokalbaukommission gehört. Ihr sei die Problematik bekannt, sagte Referatssprecher Thorsten Vogel. Die Behörde sei dran und prüfe das weitere bauaufsichtliche Vorgehen. Die Thematik sei komplex. Das hatte es schon vor fünf Jahren auf eine Anfrage der SZ geheißen.