Wegen der früheren Reifung und weil dadurch das Fallobst stark zugenommen hat, zieht der Allach-Untermenzinger Gartenbauverein kurzfristig den ersten Mosttermin um eine Woche vor. Am kommenden Samstag, 5. September, nehmen im Vereinsheim an der Eversbuschstraße 161 ehrenamtliche Helfer Äpfel und Birnen an, mosten das Obst, pasteurisieren es und packen es in Boxen ab. Das Obst sollte unbedingt vorher gewaschen und von 8 bis spätestens 11 Uhr in Kisten oder Säcken angeliefert werden. Die Mindestmenge sollte 20 Kilogramm betragen, bei mehr als 200 Kilogramm ist eine Anmeldung notwendig. Faule Früchte müssen vorher aussortiert, Faulstellen ausgeschnitten sein. Dies kann nicht im Vereinsheim gemacht werden. Das Moster-Team zerkleinert die Äpfel und Birnen maschinell, presst sie und macht die Masse bei einer Temperatur von mehr als 78 Grad Celsius haltbar. Der Apfelsaft wird wahlweise in Fünf- oder Zehn-Liter-Boxen abgefüllt. Wann der fertige Saft abgeholt werden kann, wird bei der Anlieferung vereinbart. Die weiteren Mosttermine sind an den Samstagen 19. und 26. September sowie am 10. Oktober. Letzter Mostsamstag ist am 17. Oktober.