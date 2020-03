Am Anfang hat in der Märzsitzung des Bezirksausschusses, die gerade noch hatte stattfinden können, große Verwirrung geherrscht über den eiligen Antrag der CSU. Sollte etwa die erst kürzlich verlegte Bushaltestelle auf der Kirchenseite am Untermenzinger Friedhof schon wieder verlegt werden? Bis sich im Lauf der Debatte herausstellte, dass es Victor Agerer (CSU) nicht um die Bushaltestelle, sondern um das Buswartehäuschen ging. Das stehe nämlich nicht nur der Maibaumaufstellung auf dem Pfarrparkplatz von Sankt Martin im Weg, sondern böte auch nur wenig Platz für Wartende.

Alle drei bis vier Jahre stelle Sankt Martin einen Maibaum auf. Die dafür nötigen, riesigen Transportgeräte für einen 28 bis 32 Meter langen Baum und der Aktionsradius der Feuerwehren seien wegen des neuen Standorts des Wartehäuschens massiv eingeschränkt: Derzeit, so Agerer, lasse sich aus den genannten Gründen kein Maibaum aufstellen. Deshalb sollte noch vor dem 1. Mai das Häuschen an die frühere Stelle, zirka 50 Meter näher an die Einmündung zur Von-Kahr-Straße hin, verlegt werden. Dies käme auch Fußgängern entgegen, da es den Gehsteig am jetzigen Standort sehr verschmälere. Die vielen wartenden Kinder hätten an der früheren Stelle mehr Bewegungsfreiraum, für mobilitätseingeschränkte Menschen sei der Weg zum Einstieg deutlich kürzer, Friedhofsbesucher hätten beim Ausfahren aus dem Kirchenparkplatz eine bessere Sicht.

Der Bezirksausschuss nahm den Antrag einstimmig an. Der an der früheren Position des Häuschens frisch eingesetzte Baum soll umgepflanzt werden.