Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Samstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Rentner war mit seinem E-Bike stadtauswärts auf der Karl-Gayer-Straße in Allach unterwegs und wollte geradeaus die Angerlohstraße queren, wobei er die Vorfahrt missachtete. Ein von links kommender Wagen, an dessen Steuer ein 26-jähriger Münchner saß, erfasste den Rentner frontal, wodurch dieser auf die Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert wurde. Der 79-Jährige brach sich eine Schulter und zog sich eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Kopf zu. Einen Helm trug er nach Angaben der Polizei nicht.