Mit Schlägen, Tritten und Spuckattacken hat sich eine 27-jährige Ladendiebin in Allach am Dienstagnachmittag vergebens gegen ihre Festnahme durch die Polizei zur Wehr gesetzt. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts hatte die Frau dabei beobachtet, wie sie alkoholische Getränke und Modeaccessoires in ihren Rucksack steckte und sich ohne zu zahlen davonmachen wollte. Als er sie zur Rede stellte, schlug die Frau um sich und flüchtete. Kurz darauf konnte die 27-Jährige von zwei Polizeistreifen am S-Bahnhof Allach gestellt werden. Da sie um sich schlug, brachten die Beamten sie zu Boden. Daraufhin trat die Frau nach den Polizisten und versuchte einen von ihnen in den Arm zu beißen.