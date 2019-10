Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Dienstag in Allach einen 33-Jährigen aus Karlsfeld ausgeraubt. Die Täter sprachen den Mann an, als er gegen ein Uhr in der Nacht vor einem Imbiss an der Mannertstraße auf sein Essen wartete. Als der 33-Jährige sein Portemonnaie hervorholte und öffnete, hätte ihm einer der beiden Unbekannten ins Gesicht geschlagen, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch. Demnach ging der Geschlagene zu Boden, der zweite Täter nahm ihm den Geldbeutel weg und beide Angreifer flüchteten zu Fuß. Eine erste Fahndung im Umkreis um den Tatort blieb ohne Erfolg.