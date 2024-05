Allach am äußersten Westrand der Stadt München kann auf eine 1250-jährige Geschichte zurückblicken. Heute verbinden sich mit dem Stadtviertel, das seit Langem für dörfliche Idylle, Industrie und Traditionen steht, viele Zukunftshoffnungen.

Von Ellen Draxel

Die "Schießstätte" kennt in Allach jeder. Das historische Gasthaus an der Servetstraße verfügt über einen charmanten Biergarten unter alten Kastanienbäumen - mit Blick auf eine grüne Wiese, die vergangenes Jahr in die Schlagzeilen geraten war, weil dort eine Unterkunft für Geflüchtete errichtet werden soll.