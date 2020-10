Von J. Schmieder, A. Mühlauer und J. Hans

USA

Das ist für einen deutschen Fan natürlich erst einmal gewöhnungsbedürftig: Irgendwann gibt es in amerikanischen Stadien kein Bierchen mehr - beim Baseball nach sieben von neun Innings, beim Basketball und Football nach dem dritten Viertel, beim Fußball nach der 75. Spielminute und beim Eishockey nach dem zweiten Drittel. Gut, denkt der im Masskrugstemmen geübte Fan aus Deutschland, kauft man eben so viel, dass es bis zum Ende reicht. Das funktioniert leider nicht, jeder Zuschauer darf maximal zwei alkoholische Getränke kaufen, und in einem Becher dürfen höchstens 25 oz (0,73 Liter) Bier sein.

Das führt dazu, dass zu den Stoßzeiten am Ausschank ein Gedränge herrscht wie samstags auf dem Oktoberfest, weil jeder Nachschub holen will. Aber gut, in den meisten Stadien sind derzeit sowieso keine Fans - was soll's? Nun, es gibt während der Pandemie eine Regel, die sich dem mit der Weißbierdusche vertrauten Fan aus Deutschland nur schwer erschließt: Die Baseballliga MLB, in der gerade das Halbfinale ausgetragen wird, hat es den Spielern in dieser Saison verboten, nach bedeutenden Siegen in der Kabine mit Alkohol herumzuspritzen.

England

Es ist nicht leicht, in England einen vernünftigen Döner zu finden. Dafür gibt es an fast jeder Ecke die britische Version des Schnellimbisses, die Cornish Pasty. Das ist eine Teigtasche, die traditionell mit Rindfleisch, Kartoffeln, Steckrüben und Zwiebeln gefüllt ist. In Liverpool ist die Pasty nun zum Politikum geworden. Die Hafenstadt ist der Corona-Hotspot in England. Und dort gilt seit dieser Woche: Pubs dürfen nur noch öffnen, wenn sie eine "reichhaltige Mahlzeit" anbieten.

Tun sie das, dürfen sie auch Alkohol ausschenken. Jetzt stellt sich natürlich ganz Liverpool die Frage, von welchen kulinarischen Parametern es abhängt, dass ein Lunch oder ein Abendessen als "reichhaltig" bezeichnet werden darf. Wie immer ist bei diesen heiklen rechtlichen Fragen die Meinung der Regierung entscheidend. Ein Minister hat sie jetzt beantwortet: Eine Pasty allein sei keine "normale Mahlzeit". Dazu brauche es schon Chips als Beilage - oder Salat. Ist das bestellt, bekommt man auch ein Bier. Cheers.

Russland

Ein Bierverbot im Stadion gibt es in vielen Ländern. Aber Russland wäre nicht Russland, wenn es nicht auch auf diesem Gebiet stolz seinen eigenen Weg gehen würde. Bis der Sportkomplex "Olimpijski" Anfang des Jahres zum Umbau geschlossen wurde, fanden in der Mehrzweckhalle im Zentrum Moskaus sportliche und kulturelle Großveranstaltungen statt. Als sie 1980 zu den Olympischen Spielen eröffnet wurde, war sie mit 35 000 Plätzen die größte geschlossene Sportstätte der Welt. 2006 wurden hier die Endspiele im Davis Cup ausgetragen und 2009 der Eurovision Song Contest. Das geht ja auch so, aber ein Metallica-Konzert ohne Bier? Eine der älteren Damen, die mit Schürzen bekleidet Cognac, Whisky und Wodka in Plastikbechern ausschenkten, konnte vor einigen Jahren auf diese Frage nur mutmaßen: "Wahrscheinlich, damit die Leute das teure Zeug hier kaufen."