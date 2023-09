Von Patrik Stäbler

Es gab Zeiten, in denen hatte Philipp zwei Zuhause, aber keine Heimat. Die Hälfte des Tages sei er in einer griechischen Kneipe unter seiner Wohnung gesessen, erzählt der heute 36-Jährige. "Die hatte von 15 Uhr bis 3 Uhr früh offen, und genauso lange war ich dort." Währenddessen schüttete er Bier um Bier in sich hinein, täglich mehr als ein Dutzend, dazu eine halbe Flasche Ouzo. Danach wankte er rauf in die Wohnung und fiel dort ins Bett, um seinen Rausch auszuschlafen. Am Nachmittag ging's dann wieder runter zum Griechen. "Die Tage waren immer gleich", sagt Philipp. "Zwölf Stunden war ich in der Kneipe, zwölf Stunden in der Wohnung."